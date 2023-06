https://fr.sputniknews.africa/20230614/cet-etat-de-lasie-du-sud-est-a-declare-son-intention-de-rejoindre-la-banque-des-brics-1059926300.html

Cet État de l’Asie du sud-est a déclaré son intention de rejoindre la Banque des BRICS

Cet État de l’Asie du sud-est a déclaré son intention de rejoindre la Banque des BRICS

Les efforts déployés par les BRICS pour renoncer au dollar dans leurs échanges intéressent le Myanmar. Ce pays entend rejoindre la Banque de développement des... 14.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-14T22:55+0200

2023-06-14T22:55+0200

2023-06-14T22:55+0200

international

myanmar

asie du sud-est

brics

nouvelle banque de développement (ndb)

aide financière

finances

mir (carte bancaire)

économie

relations économiques

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/0e/1059913988_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c872f67f4a9aaee072ef1a2ac0c2516b.jpg

Le Myanmar a l’intention d’adhérer à la Banque du développement des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), a déclaré à Sputnik la cheffe de la Banque centrale du pays Than Than Swe, en marge du Forum économique à Saint-Pétersbourg.Selon elle, les banques centrales du Myanmar et de Russie ont signé un mémorandum de compréhension sur l’intégration réciproque de leurs systèmes de paiement. Le Myanmar commencera à accepter les cartes de paiement russes Mir d’ici décembre.D’après Mme Than Than Swe, la coopération continue entre la Russie et le Myanmar aura un impact direct sur le volume des échanges commerciaux des deux pays, tous en encourageant le développement des relations bilatérales.Les paiements en devises nationales se sont renforcés ces dernières années, pour tenter d’échapper au monopole du dollar. La Chine a signé des accords commerciaux avec le Brésil pour échanger avec sa devise dans divers secteurs. Même logique avec l’Inde, qui a récemment proposé à plusieurs pays d’Afrique de commercer en roupies.Nouvelle Banque de développement des BRICSLa décision politique de créer une banque au sein des BRICS avait été prise en 2013, lors d’un sommet à Durban (Afrique du Sud). Le début des activités de la nouvelle organisation financière avait été officialisé par la première réunion du conseil des gouverneurs le 7 juillet 2015 à Moscou.La tâche majeure de l’institution consiste à financer des projets d’infrastructures et de développement durable dans les pays membres et émergents. Les adhérents de la Nouvelle Banque de développement espèrent pouvoir attirer une nouvelle force pour augmenter l’efficacité de cette institution afin qu’elle dispose d’une plus grande compétitivité.

myanmar

asie du sud-est

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, myanmar, asie du sud-est, brics, nouvelle banque de développement (ndb), aide financière, finances, mir (carte bancaire), économie, relations économiques, spief 2023