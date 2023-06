https://fr.sputniknews.africa/20230613/un-pays-dafrique-songe-a-commercer-en-devises-locales-avec-certains-des-brics-1059895842.html

Un pays d’Afrique songe à commercer en devises locales avec certains des BRICS

Un pays d’Afrique songe à commercer en devises locales avec certains des BRICS

L’Égypte est en discussion pour échanger en monnaies nationales avec des pays comme la Chine, l’Inde ou la Russie et ainsi s’éloigner du dollar, a déclaré le... 13.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-13T19:09+0200

2023-06-13T19:09+0200

2023-06-13T19:09+0200

international

égypte

brics

monnaie

monnaie nationale

dédollarisation

dollar us

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/09/1059139665_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_8ce81433b7bbf3e34f09607317f7e095.jpg

Les règlements en devises nationales ont le vent en poupe. Adoptés par la Russie, la Chine ou l’Inde pour échanger avec un certain nombre de leurs partenaires, ils pourraient aussi trouver un terreau favorable en Égypte. Le pays réfléchit en effet à cette option pour commercer avec plusieurs pays des BRICS, a expliqué le ministre égyptien de l'Approvisionnement, Ali Moselhy.L’idée d’ouvrir une ligne de crédit avec l’Inde pour faciliter ces paiements n’est cependant pas sur la table, contrairement à ce qui avait été annoncé par Bloomberg, a précisé le ministre.Rapprochement avec les BRICSComme de nombreuses autres puissances régionales, l’Égypte garde un œil sur les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). Le Caire a d’ailleurs commencé un rapprochement en adhérant à la Nouvelle Banque de développement (NDB), l'institution financière portant les projets du groupe, qui se veut une alternative à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international (FMI).Le pays des pharaons continue par ailleurs d’entretenir de bonnes relations avec la Russie, au grand dam des puissances occidentales. Le géant russe Rosatom poursuit ainsi la construction de la première centrale nucléaire du pays, à El-Dabaa. L’Égypte cherche en outre des alternatives de paiement par cartes bancaires pour les touristes russes, toujours très attirés par ses stations balnéaires. Les cartes Mir pourraient fournir une solution.Côté chinois, Le Caire va se positionner sur le marché obligataire en émettant les fameux "Panda Bond", en soutien avec la Banque africaine de développement.Les paiements en devises nationales se sont renforcés ces dernières années, pour tenter d’échapper au monopole du dollar. La Chine mise notamment sur le yuan et a signé des accords commerciaux avec le Brésil pour échanger avec sa devise dans divers secteurs. Même logique avec l’Inde, qui a récemment proposé à plusieurs pays d’Afrique de commercer en roupies.

égypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, égypte, brics, monnaie, monnaie nationale, dédollarisation, dollar us