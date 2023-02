https://fr.sputniknews.africa/20230211/le-caire-defie-les-pressions-occidentales-sur-ses-projets-avec-la-russie--1057893291.html

Le Caire défie les pressions occidentales sur ses projets avec la Russie

Le Caire défie les pressions occidentales sur ses projets avec la Russie

Pression occidentale sur les pays arabes et africains, construction par la Russie d’une centrale nucléaire en Égypte, paiements en monnaies nationales... 11.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-11T12:17+0100

2023-02-11T12:17+0100

2023-02-11T12:17+0100

international

afrique

égypte

opinion

russie

coopération

brics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102949/20/1029492041_0:247:3075:1977_1920x0_80_0_0_db8db1ed19dade851b67c77a2575f47b.jpg

Dans une interview fleuve accordée à Sputnik, l’ambassadeur russe au Caire Guéorgui Borissenko a désigné les points cruciaux des relations entre la Russie et l’Égypte, exposée à une pression massive de l’Occident qui pose souvent en ultimatum de rompre tout contact avec Moscou.Pour illustrer cela, il a rappelé le comportement des ambassades occidentales au Caire, l’été dernier, lors de la visite de Sergueï Lavrov.Centrale nucléaire et zone industrielle russeSelon lui, la pression occidentale sur l’Égypte ne l’empêche pas de coopérer avec la Russie dans les domaines culturel, politique et économique.Concernant ce dernier, il a évoqué le projet phare de la coopération, à savoir la construction par l’agence russe Rosatom de la première centrale nucléaire égyptienne: celle d’El-Dabaa.Un autre projet important est la mise en place d’une zone industrielle russe près du canal de Suez.Les paiements en monnaies nationales envisagésPour les touristes russes qui aiment passer leurs vacances sur le littoral égyptien, le fonctionnement en Égypte du système de paiement russe Mir revêt une grande importance face à l’impossibilité d’utiliser les cartes Visa et Mastercard émises par les banques russes.M.Borissenko a fait savoir qu’aucune décision n’avait encore été formulée par les autorités égyptiennes, bien qu’un important travail préparatoire ait été réalisé.Les paiements en monnaies nationales dans les échanges bilatéraux sont également en attente."Des consultations intenses se poursuivent depuis le printemps 2022. Cela permettra d’éviter l’arbitraire des pays occidentaux qui utilisent leurs monnaies dans leurs intérêts géopolitiques, à l’instar des États-Unis", a indiqué l’ambassadeur.Projet d’adhésion aux BRICSLe diplomate a également fait état de l’intérêt de l’Égypte envers l’adhésion aux BRICS."Le Caire a déjà annoncé son intention dans des lettres officielles envoyées à tous les membres du groupe. La Russie a soutenu activement la demande égyptienne et se réjouira de le voir devenir un membre à part entière."

afrique

égypte

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, égypte, opinion, russie, coopération, brics