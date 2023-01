https://fr.sputniknews.africa/20230127/lavrov-a-sputnik-afrique-les-medias-occidentaux-faussent-limage-de-la-russie-1057724953.html

Lavrov à Sputnik Afrique: les médias occidentaux faussent l'image de la Russie

En tournée en Afrique, le ministre russe des Affaires étrangères pointe l'absence d'objectivité des médias occidentaux. Interrogé par Sputnik Afrique, il a... 27.01.2023

C'est ce qu'a déclaré aux journalistes le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à l'issue de sa visite en Érythrée, en répondant à une question posée par Sputnik Afrique. La question concernait les préjugés antirusses présents dans les médias grand public."Pendant mon voyage en Afrique, j'ai regardé certaines chaînes de télévision occidentales et il n'y avait pas d'arguments de la partie russe", a déclaré M.Lavrov.Le ministre a également critiqué l'Occident pour avoir ignoré les principes de la liberté de la presse, en évoquant par exemple la fermeture des bureaux de RT dans l'UE.Un monde multipolaire inévitableLes guerres hybrides déclenchées par l'Occident ne pourront pas stopper le développement de nouveaux centres de force politique et économique, a encore indiqué le ministre."La formation d'un monde multipolaire est un processus objectif qui ne peut être stoppé", malgré les efforts entrepris en ce sens par l'Occident, les États-Unis ainsi que l'Otan et l'UE contrôlés par ceux-ci, selon lui.À côté de pays comme la Chine et l'Inde, qui dépassent déjà en de nombreux domaines les États-Unis, ainsi que la Turquie, l'Égypte, le Brésil et d'autres, il a cité l'Afrique comme futur centre de multipolarité.Le potentiel de l'AfriqueL'Afrique, selon lui, "possède un potentiel colossal", notamment du point de vue des ressources naturelles. Celles-ci ont été exploitées pendant des siècles. L'Occident veut poursuivre sa politique d'exploitation à l'égard de l'Afrique, assure le ministre.Il a également accusé l'Occident et les pays d'Europe de vouloir rétablir une dépendance coloniale du continent noir. Pour ce faire, ils exigent que les pays africains ne coopèrent pas avec la Russie, selon lui.Cette semaine, le ministre russe des Affaires étrangères a effectué une visite sur le continent noir. L'Érythrée a été le point final de son périple qui l'avait également emmené en Afrique du Sud, en Eswatini et en Angola.

