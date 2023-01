https://fr.sputniknews.africa/20230126/le-chef-de-la-diplomatie-russe-arrive-en-erithree--1057719152.html

Le chef de la diplomatie russe arrive en Érythrée

26.01.2023

Ce jeudi 26 janvier, le ministre russe des Affaires étrangères est arrivé en Érythrée. Le pays devra être le point final de son périple qui l'avait plus tôt emmené en Afrique du Sud, en Eswatini et en Angola.Il est prévu que Sergueï Lavrov rencontre son homologue et le Président Isias Afwerki.Rencontre à huis closUne fois arrivé, le ministre accompagné de sa délégation a été emmené à bord de deux Mi-7 dans la résidence du Président Isaias Afewerki, à Asmara.En chemin, Sergueï Lavrov était accompagné de son homologue Osman Saleh. A Asmara, après avoir pris des photos, MM Afewerka et Lavrov ont entamé des négociations à huis clos.

