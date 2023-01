https://fr.sputniknews.africa/20230131/legypte-et-la-russie-envisagent-daugmenter-leurs-echanges-en-devises-nationales-annonce-le-caire-1057773053.html

L’Égypte a l’intention de renforcer les importations de céréales russes

L’Égypte mise sur l’augmentation des livraisons de céréales russes et l’élargissement du commerce avec Moscou. De plus, les deux pays envisagent d’augmenter... 31.01.2023, Sputnik Afrique

L’Égypte envisage d'augmenter les importations de céréales russes, a annoncé ce 31 janvier le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri. "La Russie est l’un des fournisseurs les plus importants de céréales sur le marché international. Pour nous, c’est l’un des produits stratégique. Nous comptons sur les futures livraisons de cette matière", a-t-il précisé à l'issue de pourparlers avec son homologue russe à Moscou.Elles pourraient se faire sur une base régulière. Le pays compte aussi élargir les échanges commerciaux sur d’autres produits.Partenariat industriel et énergétiqueEn plus de cela, les perspectives d’élargissement du partenariat dans de nombreux domaines dont l’industrie et le secteur énergétique ont fait l’objet de discussions, a souligné le ministre égyptien.De son côté, M.Lavrov a mis en valeur l’augmentation des échanges commerciaux: Échanges en devises nationalesLes deux pays envisagent également d’augmenter leurs échanges en devises nationales, a indiqué le chef de la diplomatie égyptienne:"Nous ne sommes qu’au début, nous aurons à mener une série de consultations sur ces questions. Cependant, nous visons à travailler dans ce domaine", a-t-il ajouté.

