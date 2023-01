https://fr.sputniknews.africa/20230122/la-russie-envisage-de-commercer-avec-legypte-en-devises-nationales-1057671005.html

La Russie envisage de commercer avec l’Égypte en devises nationales

La Russie envisage de commercer avec l’Égypte en devises nationales

Alors que la Russie a avec succès fourni des céréales à la Turquie contre des roubles, l’Égypte pourrait être le prochain pays à suivre cet exemple, selon la... 22.01.2023, Sputnik Afrique

La Russie explore les mécanismes pour passer au commerce en devises nationales avec l’Égypte, a fait savoir à Sputnik la vice-Première ministre russe Viktoria Abramtchenko. Selon elle, cela survient après une transaction réussie en roubles avec la Turquie.Les produits céréaliers et oléagineux sont les plus demandés dans ce domaine, a-t-elle ajouté.Le futur des échanges en devises nationalesLa banque centrale russe négocie avec ses homologues d’autres pays pour travailler les mécanismes du commerce en devises nationales, il ne s’agit pas seulement des livraisons de produits alimentaires, a souligné la vice-Première ministre.Les échanges en roubles avec des partenaires étrangers constituent "une tendance" bien que, pour le moment, la Russie ne soit pas encore systématiquement passée à de tels règlements, a-t-elle ajouté.En automne 2022, la Russie a fourni des céréales à la Turquie pour des roubles pour la première fois. "Il s'agit plus d'une expérience que d'une règle", avait expliqué Viktoria Abramtchenko en décembre.

