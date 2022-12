La Russie fournit des céréales à la Turquie contre des roubles, une première

"Nous avons fait l'expérience cet automne. Le marché a été conclu, et les règlements étaient en roubles. Avec la Turquie. Mais pour l'instant, il s'agit plus d'une expérience que d'une règle", a expliqué ce 22 décembre Viktoria Abramtchenko sur la chaîne russe NTV. Elle répondait alors à la question visant à savoir à quelles nouvelles régions du monde et dans quelle monnaie la Russie fournissait des céréales.