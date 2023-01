https://fr.sputniknews.africa/20230121/entraves-a-lexportation-de-cereales-russes-loccident-veut-faire-porter-le-chapeau-a-la-russie-1057663930.html

Entraves à l’exportation de céréales russes: "L'Occident veut faire porter le chapeau à la Russie"

Les entraves créées par l’Occident concernant les exportations de céréales russes déstabilisent "le commerce international des produits alimentaires en général", avance auprès de Sputnik Dmitri Boulatov, chef de l’union nationale des exportateurs du secteur alimentaire.Moscou avait dit être prêt à fournir gratuitement ces 500.000 tonnes de céréales aux pays pauvres, africains de préférence, fin 2022.Obstacles artificiels"Un certain nombre de mesures sont en vigueur contre la Russie, qui - pas directement, mais indirectement – entravent l'augmentation de l'offre de nos produits sur le marché mondial", pointe l'expert.Parmi ces mesures, Dmitri Boulatov énumère "l'interdiction de fournir des semences, des produits phytosanitaires, des pièces de rechange pour les machines agricoles", ainsi que la création de problèmes de transport, la déconnexion des banques agricoles du système SWIFT et le blocage des réserves de change.Quelle issue?La transformation des céréales russes avant leurs exportations est une voie prometteuse, avance Vassili Ouzoune, professeur de l’Académie russe de l’économie nationale du service public auprès du Président de la Fédération de Russie, université russe renommée."Nous augmentons nos exportations vers l'Inde, la Chine et l'Afrique. Ce sont de grands marchés avec une population importante, il y a donc de quoi vendre et à qui vendre", affirme-t-il."Nous essayons d'empêcher cette crise alimentaire"Vassili Ouzoune réfute catégoriquement les allégations occidentales que la Russie aggrave la crise alimentaire:En 2022, la Russie a réalisé une récolte de céréales record, environ 154 millions de tonnes, selon des données préliminaires. Par conséquent, Moscou peut exporter un volume record, soit 50 millions de tonnes de céréales, avance Dmitri Boulatov.

