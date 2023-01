https://fr.sputniknews.africa/20230113/ces-pays-qui-bloquent-les-engrais-russes-destines-aux-pays-africains-1057580849.html

Ces pays qui bloquent les engrais russes destinés aux pays africains

La Lettonie, l'Estonie et la Belgique bloquent les engrais russes dans leurs ports, a fait savoir l’ambassadeur russe en Turquie. Seulement une partie des... 13.01.2023, Sputnik Afrique

La livraison des engrais russes vers les pays pauvres traîne, constate Alexeï Yerkhov, ambassadeur de la Russie en Turquie.Seulement une petite partie des cargaisons a été envoyée au Malawi, a-t-il ajouté. Cette livraison a été effectuée dans le cadre de l’initiative russe pour livrer les engrais bloqués aux pays africains à titre gracieux. Fin novembre 2022, une cargaison de 20.000 tonnes a quitté les Pays-Bas pour le Malawi. Fin décembre, le navire transportant les produits agricoles est entré dans le port mozambicain de Beira, le Malawi n’ayant pas d’accès à la mer.Engrais pour le Nigeria et le Kenya coincés en LettonieMalgré le fait que l’accord céréalier conclu en juillet 2022 prévoyait le déblocage des exportations alimentaires et des engrais russes, Moscou a à plusieurs reprises indiqué que cette partie des ententes n'a jamais été respectée, malgré les assurances de l'Onu.Fin décembre, Uralchem, producteur russe d’engrais, a fait savoir que près de 200.000 tonnes de ses produits restent bloquées dans un port letton. Ces engrais étaient destinés au Nigeria et au Kenya.

