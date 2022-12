https://fr.sputniknews.africa/20221229/la-russie-veut-livrer-au-nigeria-et-au-kenya-ses-engrais-coinces-en-lettonie-1057430976.html

La Russie veut livrer au Nigeria et au Kenya ses engrais coincés en Lettonie

Environ 200.000 tonnes d’engrais russes à destination de l’Afrique restent immobilisées en Lettonie. Leur producteur Uralchem attend une autorisation de la... 29.12.2022, Sputnik Afrique

Bloquées dans un port letton, près de 200.000 tonnes d’engrais russes pourraient être bientôt acheminées vers le Nigeria et le Kenya.Le producteur de ces engrais, Uralchem, a exprimé ce 29 décembre son espoir de recevoir une autorisation de Riga pour pouvoir les expédier:Il a d’ailleurs souligné que cette affaire est supervisée par les Nations unies. Blocage dans l'UEAvec le début de l'opération militaire russe en Ukraine, les pays occidentaux ont adopté des sanctions contre Moscou, entravant l'exportation de ses produits agricoles et d'engrais.Jusqu’à 300.000 tonnes d’engrais étaient initialement stockées dans des entrepôts en Lettonie (80%), mais aussi en Estonie, en Belgique et aux Pays-Bas. La Russie et l’Onu ont fini par obtenir un accord sur le déblocage d’un premier lot d’engrais. Une cargaison gratuite de 20.000 tonnes appartenant à Uralchem-Uralkali a quitté les Pays-Bas pour le Malawi. Le navire a été affrété par le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies.

