Moscou réagit aux accusations de l’Onu de faire traîner le départ de bateaux avec des céréales

Moscou indique que 64 navires chargés de céréales attendent l’inspection dans le cadre de l’accord céréalier, contrairement à "plus d’une centaine" selon des... 21.01.2023, Sputnik Afrique

La Russie dément l’information de l’Onu sur une centaine de bateaux chargés de céréales qui attendraient leur inspection avant de partir.L’instance a ainsi réagi à la déclaration faite par l’Onu le 18 janvier sur l’attente présumée de plus d’une centaine de navires dans les eaux territoriales turques, dans le cadre de l’accord céréalier. Moscou a également nié les informations faisant état d'un délai d’attente d’inspection qui s’élèverait à 21 jours, selon l’Onu.Seuls 3% aux pays pauvresAlors que cette dernière affirme que 44% du blé a été livré aux pays à faibles et moyens revenus et 64% de l’ensemble des céréales à des économies émergentes, la Russie fournit d’autres données: Ce problème d’accumulation est sciemment crée par des commerçants ukrainiens, poursuit l’institution russe. Le ministère est aussi revenu sur le blocage continu du transfert d’ammoniac (substance utilisée dans la production d'engrais) dans le port de Ioujny dans la mer Noire. Moscou rappelle que son expédition aurait dû reprendre avec le début de l’accord céréalier, ce qui n’est toujours pas le cas. "L’Onu qui appelle à renforcer les exportations céréalières, ne fait rien à ce sujet".Blocage des engrais gratuits russes Le mémorandum aussi signé entre la Russie et l’Onu en juillet 2022 sur l’exportation de produits agricoles russes n’est pas bien respecté non plus, souligne Moscou.Il cite la situation des 300.000 tonnes d’engrais russes, immobilisées dans des ports européens, censées être transmises gratuitement à des pays pauvres. Jusqu'à présent, le premier et unique lot de 20.000 tonnes a été expédié des Pays-Bas vers le Malawi le 28 novembre 2022: "Autrement dit, l’expédition d’une si petite partie d’engrais gratuits, sous l’égide de l’Onu, a pris presque cinq mois. La marchandise n’est toujours pas livrée au destinataire", note le ministère.

