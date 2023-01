https://fr.sputniknews.africa/20230109/accord-cerealier-les-pays-necessiteux-nont-recu-que-54-des-cereales-selon-ankara-1057545514.html

Accord céréalier: les pays nécessiteux n'ont reçu que 5,4% des céréales, selon Ankara

L'Occident semble continuer à importer le blé destiné à l'Afrique dans le cadre de l'accord conclu en Turquie en juillet. La part des céréales exportées en mer... 09.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-09T14:10+0100

La part des céréales fournies aux pays nécessiteux n'a atteint que 5,4%, a fait savoir ce lundi le ministre turc de l'Agriculture et des Forêts, Vahit Kirisci.Un accord partiellement respectéL'accord céréalier, signé le 22 juillet 2022 par la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'Onu, prévoit l'exportation de blé, de produits alimentaires et d'engrais ukrainiens via la mer Noire depuis trois ports, dont Odessa. Il prévoyait aussi le déblocage des exportations alimentaires et d'engrais russes, mais, d'après Moscou, cette partie des ententes n'a jamais été respectée, malgré les assurances de l'Onu.Vladimir Poutine avait noté que l'Occident acheminait la majorité des céréales ukrainiennes dans ses ports et non pas vers l'Afrique. Dans ce contexte, Moscou s'était dit prêt à offrir l'ensemble des céréales russes concernées par l'accord à l'Afrique. Ce lundi à Antalya, son homologue turc a réitéré leur volonté commune d'approvisionner en blé les pays africains."44-46% des produits alimentaires vont où? En Europe […] Nous sommes résolus à les envoyer vers les pays pauvres africains via le couloir céréalier", a-t-il déclaré.

