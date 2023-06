https://fr.sputniknews.africa/20230602/nouvelle-banque-de-developpement-des-brics-quelles-conditions-de-viabilite-1059675826.html

Nouvelle Banque de développement des BRICS: quelles conditions de "viabilité"?

Nouvelle Banque de développement des BRICS: quelles conditions de "viabilité"?

Cinq, ce n’est pas suffisant pour la viabilité du groupe des BRICS et de sa Nouvelle Banque de développement, estime au micro de Sputnik Chen Fengying, de l’Institut chinois des relations internationales contemporaines.Selon la spécialiste, après un bon accueil de la part de la communauté internationale, l’institution "devrait s'engager sur la voie de l’internationalisation" pour être capable de remplacer une quelconque structure.Et de préciser qu’elle sous-entend "les États du Sud global".Des propos qui suivent les débats des ministres des Affaires étrangères des membres des BRICS au Cap, concernant l’élargissement de la banque en question.De ce point de vue, les participants au groupe espèrent pouvoir attirer "une nouvelle force pour augmenter l’efficacité de la Nouvelle Banque de développement et qu’elle dispose d’une plus grande compétitivité".La tâche majeure de la banqueC’est en 2013, lors d’un sommet à Durban (Afrique du Sud), que la décision politique de créer une banque au sein des BRICS avait été prise. Le début de ses travaux avait été officialisé par la première réunion du conseil des gouverneurs le 7 juillet 2015, à Moscou.La tâche majeure de l’institution consiste à financer des projets d’infrastructures et de développement durable dans les pays membres et émergents.

