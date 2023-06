https://fr.sputniknews.africa/20230602/comment-un-monnaie-de-reserve-des-brics-peut-elle-changer-le-monde-1059671136.html

Comment une monnaie de réserve des BRICS peut-elle changer le monde?

La fin du règne du dollar et la mise en place d'une monnaie de réserve alternative peuvent offrir de nouvelles opportunités aux pays des BRICS

Un pas de plus vers l’autonomie. La mise en place d’une nouvelle monnaie de réserve, concurrente au dollar, est l’un des sujets brûlants ces derniers temps au sein des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). Elle pourrait fluidifier les échanges commerciaux et permettre de contourner certaines sanctions occidentales, a expliqué à Sputnik l’économiste Ashraf Patel, chercheur au Global Dialogue Institute.La création d’une telle monnaie pourrait aussi permettre de s’éloigner des risques pesant sur le dollar, alors que la dette publique américaine atteint des sommets. "Le système financier national américain n'est pas viable" souligne l’économiste, tandis qu’un accord entre Démocrates et Républicains pour relever le plafond de la dette au-dessus des 31.400 milliards de dollars a mis du temps à se dessiner.Stabilité économiqueLe simple fait que les BRICS puissent désormais proposer une monnaie de réserve alternative prouve d’ailleurs que le groupe a le potentiel pour fournir une "stabilité économique à large assise" au niveau mondial, explique encore Ashraf Patel.Les cinq sont par ailleurs "plus cohérents en matière d’équilibre" géopolitique que l’Occident, prônant un modèle "plus inclusif" et multilatéral sur des sujets comme le changement climatique ou le commerce équitable, souligne l’économiste.Les BRICS sont par ailleurs riches de leur diversité, chaque pays présentant des profils économiques et politiques différents. Le géant énergétique russe côtoie ainsi la Chine, championne de la construction d’infrastructures, ainsi que le Brésil et l’Afrique du Sud, attachés au non-alignement, rappelle Ashraf Patel.La potentielle adhésion de membres supplémentaires, comme l’Algérie ou l’Argentine, viendrait encore enrichir les débats et ouvrir de nouveaux horizons, conclut l’économiste.

