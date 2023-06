https://fr.sputniknews.africa/20230602/ce-pays-sera-t-il-le-prochain-a-rejoindre-la-banque-de-developpement-des-brics-1059661038.html

Ce pays sera-t-il le prochain à rejoindre la Banque de développement des BRICS?

Ce pays sera-t-il le prochain à rejoindre la Banque de développement des BRICS?

L'Argentine pourrait se joindre à la Nouvelle banque de développement des BRICS dès le mois d'août, selon l'agence de presse nationale Telam.

2023-06-02T08:26+0200

2023-06-02T08:26+0200

2023-06-02T08:29+0200

L’Argentine est sur le point de rejoindre la Banque de développement des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), rapporte l’agence de presse argentine Telam en se référant à la directrice de la banque, Dilma Rousseff.Il s'agit d'une décision clé pour le pays, car cela lui offre l’accès à une assistance financière.L’adhésion, promue par le Brésil, se concrétisera lors de la réunion que les gouverneurs de la Nouvelle banque de développement tiendront au cours de la première semaine d'août, en Afrique du Sud.Selon l’agence Telam, pour officialiser la constitution, la banque recevra un apport en capital de l'État argentin de 250 millions de dollars en obligations souveraines du Trésor.La réunion d’août aura également à l’ordre du jour l’adhésion de l’Arabie saoudite, de l’Égypte et du Zimbabwe.Une banque opérationnelle depuis 2015La décision politique de créer une banque au sein des BRICS avait été prise en 2013 lors d’un sommet de Durban (Afrique du Sud). Un accord sur sa mise en place avait été signé en 2014, lors d’un sommet de Fortaleza (Brésil). Le début de ses travaux avait été officialisé par la première réunion du conseil des gouverneurs le 7 juillet 2015 à Moscou.La tâche majeure de l’institution consiste à financer des projets d’infrastructures et de développement durable dans les pays membres et émergents.

