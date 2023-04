https://fr.sputniknews.africa/20230413/creer-un-monde-meilleur-le-role-de-la-banque-des-brics-pour-le-president-bresilien-1058586595.html

"Créer un monde meilleur": le rôle de la banque des BRICS pour le Président brésilien

En visite d’État en Chine, le Président brésilien en a profité pour se rendre à l’investiture de Dilma Rousseff à la présidence de la Nouvelle banque de... 13.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-13T21:51+0200

La Nouvelle banque de développement (NBD) des BRICS renforce son rôle dans la création d’un monde meilleur "avec moins de pauvreté, d’inégalité et plus de durabilité", a déclaré ce jeudi 13 avril le Président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, en visite d’État en Chine.Le dirigeant brésilien a fait cette déclaration à Shanghaï, lors de la cérémonie d’investiture de Dilma Rousseff, ex-Présidente brésilienne, élue à la tête de cette institution financière le 24 mars, selon un communiqué de la banque.Créée par les BRICS en 2014, la NDB a été officiellement ouverte à Shanghaï le 21 juillet 2015. Elle est destinée à financer des projets d'infrastructure et de développement durable au sein des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et dans d'autres pays en développement.Plusieurs États -entre autres l’Algérie, l’Argentine et l’Iran- souhaitent intégrer le groupe des cinq. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, l’Arabie saoudite, l’Égypte, l’Indonésie et la Turquie aimeraient aussi participer à ses activités.

