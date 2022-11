https://fr.sputniknews.africa/20221108/moscou-salue-la-volonte-dalger-dadherer-aux-brics-1056754022.html

Moscou salue la volonté d'Alger d'adhérer aux BRICS

Moscou salue la volonté d'Alger d'adhérer aux BRICS

Moscou salue l'intention de l'Algérie d'adhérer au groupe des BRICS, a déclaré ce mardi un vice-ministre russe des Affaires étrangères. Un diplomate algérien... 08.11.2022, Sputnik Afrique

Moscou salue la volonté de l'Algérie d'adhérer au groupe des BRICS, a déclaré ce mardi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov.Le groupe en question réunit pour l'instant cinq pays: le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le 7 novembre 2022, l’Algérie a fait une demande officielle pour rejoindre les BRICS.Confirmation officielleLe conseiller au ministère algérien des Affaires étrangères Salah Boucha a confirmé à Sputnik que le pays avait officiellement demandé l'adhésion au groupe des BRICS.Plusieurs autres pays, dont l'Arabie saoudite, la Turquie, l'Égypte et le Nigeria, ont exprimé leur souhait de rejoindre les BRICS. L'Iran et l'Argentine sont candidats officiels à l'adhésion.À l'heure actuelle, la superficie cumulée des membres du groupe couvre 30% de la terre ferme. Leur population représente 42% de la population mondiale.

