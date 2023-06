https://fr.sputniknews.africa/20230615/tebboune-a-la-rencontre-avec-poutine-il-faut-accelerer-ladhesion-de-lalgerie-aux-brics-1059938161.html

Tebboune juge nécessaire d'accélérer l'entrée de l’Algérie dans les BRICS

L'entrée de l’Algérie aux BRICS sera l'un des sujets de la rencontre entre le Président algérien et son homologue russe à Moscou.Les avantages des BRICSLe chef de l'État algérien avait révélé pour la première fois l’intérêt de son pays pour les BRICS fin juillet 2022.L’intégration du bloc des cinq va stimuler le développement du pays plus que ne l’ont fait jusque-là d’autres organisations internationales financières, a fait savoir le Président algérien en mai 2023. Le leader algérien avait précédemment fait savoir qu’il espérait une intégration en 2023.L’initiative a été vue d’un bon œil par Moscou: le pays maghrébin fait partie des prétendants principaux à l’adhésion, a fait savoir en février le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.Composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, le groupe des BRICS éveille une vague d’intérêt depuis ces derniers mois. Avant son sommet annuel, le bloc des marchés émergents a reçu des dizaines de demandes d’adhésion, selon Anil Sooklal, ambassadeur de l'Afrique du Sud auprès du groupe.

