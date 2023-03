https://fr.sputniknews.africa/20230324/algerie-dans-les-brics-une-adhesion-alleachante-pour-les-pays-membres-1058303953.html

Algérie dans les BRICS: une adhésion alléchante pour les pays membres

"La porte est grande ouverte". Alors que la décision quant à l’adhésion de l’Algérie doit être tranchée cet été, la majorité des pays membres du groupe y sont... 24.03.2023, Sputnik Afrique

Le groupe des BRICS compte actuellement cinq États, mais beaucoup d’autres ont exprimé leur souhait de le rejoindre dans le sillage des sanctions antirusses et du processus de dédollarisation. Parmi une quinzaine de pays désirant adhérer figure notamment l’Algérie."Cela signifie que la porte est grande ouverte", s’est-il réjoui.Alger avait formulé son souhait d’entrer dans le groupe en juillet 2022. Dans un entretien télévisé, M.Tebboune a expliqué que cela intéressait son pays, car "les BRICS permettent de s'éloigner de l'attraction des deux pôles" et "constituent une force économique et politique".Indicateurs pour accéder aux BRICSTout en espérant que la décision sera tranchée cet été pendant le prochain sommet du groupe, le chef de l’État algérien a évoqué toutefois un nombre de "facteurs habilitant l’Algérie à rejoindre les BRICS".Pour le moment, l’association interétatique des BRICS comprend le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.

