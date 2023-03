https://fr.sputniknews.africa/20230321/la-diplomatie-russe-precise-combien-de-pays-souhaitent-rejoindre-les-brics-1058277555.html

La diplomatie russe précise combien de pays souhaitent rejoindre les BRICS

Dans l’optique d’un monde multipolaire, plusieurs États montrent leur intérêt à adhérer aux BRICS. Selon un vice-ministre russe des Affaires étrangères, plus... 21.03.2023, Sputnik Afrique

Seize pays souhaitent adhérer aux BRICS et ce nombre ne fait qu’augmenter chaque mois, a déclaré ce mardi 21 mars Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères.Précédemment, la diplomatie russe avait fait savoir que les demandes d’adhésion aux BRICS étaient plus nombreuses que les membres actuels, notant que l’Algérie faisait partie des principaux prétendants, avec l’Égypte. En visite en Algérie, la présidente du Conseil de la Fédération (chambre haute du Parlement russe), Valentina Matvienko, avait déclaré le 16 mars que les cinq pays des BRICS étaient en train d’étudier les critères d’adhésion à l’organisation. Les BRICS sont une association interétatique, une alliance de cinq États: le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.L’organisation (communauté des États) a été fondée en juin 2006, dans le cadre du Forum économique de Saint-Pétersbourg, avec la participation des ministres de l’Économie brésilien, russe, indien et chinois.L’Afrique du Sud assure la présidence tournante de l’organisation depuis le début de l’année 2023, pour un an.

