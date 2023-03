https://fr.sputniknews.africa/20230317/les-brics-mettent-au-point-un-mecanisme-dadhesion-de-nouveaux-membres-1058222685.html

Les BRICS mettent au point un mécanisme d’adhésion de nouveaux membres

Les BRICS mettent au point un mécanisme d’adhésion de nouveaux membres

Les BRICS sont en train d’élaborer des critères d’adhésion à destination des potentiels candidats, selon la présidente du Sénat russe en déplacement en... 17.03.2023, Sputnik Afrique

Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération [chambre haute du Parlement russe, ndlr], a fait savoir jeudi 16 mars depuis l’Algérie, où elle est en visite, que les cinq pays des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) travaillaient sur des critères d’adhésion pour de nouveaux membres.Le soutien de Moscou promis à AlgerMme Matvienko s’est également exprimée sur la demande d’adhésion au groupe de l’Algérie en lui promettant le soutien de la Russie.Elle a ajouté que l’Algérie avait des chances d’être parmi les premiers à rejoindre le groupe.Valentina Matvienko a informé qu’elle avait transmis un message de Vladimir Poutine à Abdelmadjid Tebboune contenant une invitation officielle à visiter la Russie.Ces pays qui frappent à la porteAlger a officiellement demandé l’adhésion au groupe en novembre dernier.L’Argentine et l’Iran ont demandé eux aussi à rejoindre les BRICS, tandis que l’Arabie saoudite, la Turquie et l’Égypte ont annoncé leur intérêt à devenir membres du groupe.L’envoyée spéciale algérienne chargée des grands partenariats internationaux au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Leïla Zerrougui, a indiqué, en décembre dernier, que l’Algérie attend que les BRICS fixent les critères en juin prochain avec la tenue du sommet en Afrique du Sud.

