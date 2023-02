https://fr.sputniknews.africa/20230201/moscou-alger-est-parmi-les-principaux-candidats-a-ladhesion-aux-brics-1057799328.html

Moscou: Alger est parmi les principaux candidats à l’adhésion aux BRICS

Les BRICS ont reçu plus de demandes d’adhésion qu’ils ne comptent de membres actuels. L’Algérie est l’un des principaux prétendants, note la diplomatie russe... 01.02.2023, Sputnik Afrique

L’Algérie fait partie des prétendants principaux à l’adhésion aux BRICS, groupe qui comprend déjà un pays d’Afrique. Pour le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, il ne fait aucun doute qu’Alger possède tous les paramètres pour faire partir du groupe des Cinq.M.Lavrov ajoute que le nombre de candidatures officielles à l’adhésion aux BRICS est supérieur à celui de ses membres actuels. Le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud se sont donc mis d’accord, lors de leurs récentes réunions sous la présidence de la Chine, afin d’élaborer une approche commune à l’égard des candidats. Il faut se mettre d’accord sur les critères, les paramètres et les conditions d’admission des nouveaux membres, souligne le ministre.Pour le chef de la diplomatie russe, les modalités des rapports au sein des BRICS répondront aux intérêts nationaux de chaque pays membre.Des relations répondant aux intérêts de tous les pays membresM.Lavrov a rappelé dans ce contexte qu’un groupe de membres du Congrès américain avait récemment proposé de "punir" l’Algérie en raison de son refus de soutenir les sanctions antirusses. L’Afrique du Sud a pour sa part déjà refusé d’appliquer les sanctions contre la Russie.Le ministre a espéré qu’Alger ne serait pas docile face aux instructions américaines d’adopter des sanctions contre Moscou.Le 31 janvier, les Présidents russe et algérien Vladimir Poutine et Abdelmadjid Tebboune se sont entretenus par téléphone. Ils ont évoqué les moyens d’intensifier l’interaction entre les deux pays, notamment dans le domaine énergétique.Quels sont les autres candidats à l’adhésion aux BRICS?Tout comme l’Algérie, plusieurs autres pays veulent rejoindre le bloc économique, entre autres l’Argentine, l’Iran ainsi que, selon le ministère chinois des Affaires étrangères, l’Indonésie, la Turquie, l’Arabie Saoudite et l’Égypte.Depuis janvier 2023, Pretoria assure la présidence tournante du groupe, et ce jusqu’à la fin de cette année.

