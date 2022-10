https://fr.sputniknews.africa/20221027/lafrique-du-sud-refuse-dappliquer-cette-sanction-contre-la-russie-1056647824.html

L'Afrique du Sud refuse d’appliquer cette sanction contre la Russie

L’Afrique du Sud a annoncé n’avoir aucune obligation légale de respecter les sanctions imposées par les États-Unis et l’UE. Le gouvernement n’interdira... 27.10.2022, Sputnik Afrique

Les demandes du maire de Cape Town sont restées lettre morte. Le mégayacht Nord qui se dirige vers l’Afrique du Sud pourra finalement y accoster. Le gouvernement a annoncé n’avoir "aucune raison d’empêcher" le bateau de luxe de rallier ses côtes.L’opposition prend positionPlusieurs gouvernements, entre autres français, espagnol, italien et fidjien, ont mis en application ces mesures répressives en saisissant les yachts de certains milliardaires russes. Le maire de Cape Town, Geordin Hill-Lewis, membre de l'opposition sud-africaine, voulait leur emboîter le pas, en écrivant aux plus hautes autorités de son pays pour leur demander d’interdire au navire d’entrer dans les eaux territoriales.Pour rappel, l’Afrique du Sud et la Russie sont tous deux membres des BRICS. Depuis le début du conflit en Ukraine, Pretoria s’est ouvertement opposé aux sanctions infligées à Moscou.

