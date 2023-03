"Les BRICS sont la meilleure option pour un monde multipolaire", selon Nathalie Yamb

"Nous ne voulons plus suivre qui que ce soit, nous ne voulons plus appartenir à personne, nous voulons être de ceux qui décident et montrent la voie pour le continent. Le Président Poutine nous a fait des offres, il y en a d'autres. La Chine fait des offres, l'Inde fait des offres, l'Allemagne fait des offres, tout le monde fait des offres. Mais pour savoir laquelle est la plus pertinente, il faut déjà savoir ce dont nous avons besoin", souligne encore Nathalie Yamb.