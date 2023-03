https://fr.sputniknews.africa/20230322/nathalie-yamb-si-lafrique-sindustrialise-cest-un-geant-qui-se-leve-1058285165.html

Nathalie Yamb: "Si l'Afrique s'industrialise, c'est un géant qui se lève"

Nathalie Yamb: "Si l'Afrique s'industrialise, c'est un géant qui se lève"

Les Africains doivent "faire leur devoir pour virer le geôlier et briser les chaînes de la tutelle encombrante, hégémonique et appauvrissante qui les empêche...

Nathalie Yamb: «Si l'Afrique s'industrialise, c'est un géant qui se lève» Les Africains doivent «faire leur devoir pour virer le geôlier et briser les chaînes de la tutelle encombrante, hégémonique et appauvrissante qui les empêche de devenir des hommes libres», déclare à L’Afrique en marche Nathalie Yamb, militante panafricaniste après son intervention sur le néocolonialisme à la Conférence parlementaire Russie-Afrique.

Le néocolonialisme est une "nouvelle forme du colonialisme qui a vu le jour après l’octroi des indépendances aux pays africains", affirme à Radio Sputnik Afrique Nathalie Yamb, militante panafricaniste. Elle vient de participer à la Conférence parlementaire Russie-Afrique, qui s’est tenue les 19 et 20 mars à Moscou, lors de laquelle elle a prononcé un discours à la table ronde consacrée au néocolonialisme occidental et sur ce qu’il faudrait faire pour que l’histoire ne se répète pas.Pour ce qui est du volet politique, précise-t-elle, "le narratif a présenté le néocolonialisme comme le choix des Africains eux-mêmes, exprimé à travers des chefs d’État complices, choisis et formés par le colon, et prêts à endosser le rôle d’immatures irresponsables manquants des capacités politiques et intellectuelles nécessaires pour se représenter eux-mêmes dans les instances que les colons ont créées dès 1945". "Seul le Mali, avec le colonel Assimi Goïta, a eu la dignité de le récuser, il y a quelques semaines", rappelle la panafricaniste la décision de Bamako de retirer à Paris le statut de porte-plume des résolutions du Conseil de Sécurité relatives au Mali.La militante souligne que l’Occident craint le progrès de l'Afrique et fait tout ce qu'il peut pour limiter son accès à l'énergie et freiner le développement de son industrie. " Car si l'Afrique s'industrialise, c'est un géant qui se lève". Nathalie Yamb demande donc à tous les responsables et citoyens africains de " faire leur devoir pour virer le geôlier et pour briser les chaînes de la tutelle encombrante, hégémonique, peu rassurante, et appauvrissante qui empêche les Africains d’évoluer et de devenir des hommes libres et prospères au sein de Nations africaines unies et apaisées".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

