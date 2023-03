https://fr.sputniknews.africa/20230302/bamako-retire-a-paris-le-statut-de-porte-plume-des-resolutions-du-cs-de-lonu-relatives-au-mali-1058079934.html

Bamako retire à Paris le statut de porte-plume des résolutions du CS de l’Onu relatives au Mali

Le gouvernement malien a annoncé sa décision de retirer le statut de la France en tant que porte-plume des résolutions concernant le Mali au Conseil de... 02.03.2023, Sputnik Afrique

La France ne peut plus rédiger les résolutions et déclarations concernant le Mali au sein du Conseil de sécurité de l’Onu, a déclaré le gouvernement malien dans une lettre adressée le 1er mars à Pedro Comissario Afonso, président en exercice du Conseil de sécurité et ambassadeur du Mozambique auprès de l’Onu.La France a porté la plume sur tous les sujets concernant le Mali au Conseil de sécurité depuis décembre 2012, lorsque la situation dans ce pays était inscrite à l’agenda du Conseil.En août 2022, le Mali a porté plainte auprès du Conseil de sécurité pour actes d’agression, de subversion, de déstabilisation et de violation de l’espace aérien malien par des aéronefs des forces armées françaises. Début 2022, les autorités maliennes ont alerté à deux reprises la communauté internationale sur les actes hostiles de la France.

