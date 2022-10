https://fr.sputniknews.africa/20221019/plainte-de-bamako-contre-la-france-bloquee-a-lonu-il-faut-laisser-le-mali-sexprimer-1056567909.html

Plainte de Bamako contre la France bloquée à l’Onu: "Il faut laisser le Mali s’exprimer"

Plainte de Bamako contre la France bloquée à l'Onu: "Il faut laisser le Mali s'exprimer"

Le Mali doit être libre d’étayer sa plainte contre la France, qu’il accuse d’avoir violé son espace aérien et d’avoir soutenu des terroristes, a déclaré à... 19.10.2022, Sputnik Afrique

Le pavé jeté dans la mare par le Mali mi-août continue de faire des vagues. Alors que Bamako a accusé Paris d’avoir violé son espace aérien et soutenu des terroristes sur son sol, des voix s’élèvent pour réclamer un dialogue apaisé sur la question.Le Mali, dont la plainte a été bloquée à l’Onu, doit être libre d’exposer ses arguments, a ainsi déclaré à Sputnik Zoumana Saïf Koné, de l’Institut sahélien de recherche et d’analyse pour la transformation du conflit (Tirac-Sahel). Le spécialiste souligne néanmoins que le dialogue doit reprendre entre Bamako et Paris pour faire toute la lumière sur les accusations portées.Le responsable souligne qu’il en va du "respect de la souveraineté du Mali".Apaisement sur le dossier des militaires ivoiriensLe responsable se dit par ailleurs confiant pour trouver un "dénouement heureux" à la crise des militaires ivoiriens, trois d’entre eux ayant déjà été libérés début septembre.Quarante-six soldats ivoiriens sont encore détenus au Mali, après avoir été arrêtés début juillet. Bamako voient en eux des mercenaires, ce que nie Abidjan. Le Togo a proposé sa médiation pour mettre fin à la crise.

