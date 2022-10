https://fr.sputniknews.africa/20221017/la-plainte-malienne-contre-la-france-reste-bloquee-a-lonu-1056540989.html

La plainte malienne contre la France reste bloquée à l’Onu

La plainte malienne contre la France reste bloquée à l’Onu

Alors que le Mali a saisi l’Onu à la mi-août en accusant la France de soutenir le terrorisme sur son sol, la plainte sommeille toujours au sein du Conseil de... 17.10.2022, Sputnik Afrique

Le 16 août, le Mali a réclamé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’Onu sur la situation dans le pays, en introduisant une plainte contre la France. Bamako a ainsi évoqué "des violations répétitives et fréquentes de l’espace aérien malien par les forces françaises" et a assuré que la France collectait et livrait des renseignements aux groupes terroristes, ainsi que des armes et des munitions.Deux mois après, la plainte malienne déposée à l’Onu demeure sans réponse, constate Maliweb. De plus, le dépôt du dossier n’a pas suscité de réaction forte de la part des organisations régionales africaines.Cela pose la question de la crédibilité des Nations unies, d’après le média:Tensions entre le Mali et la FranceLes relations entre le Mali et la France ne cessent de se dégrader depuis 2021 quand Paris, après l’arrivée au pouvoir d’Assimi Goita et Choguel Kokalla Maïga, a annoncé la réduction de son engagement au Sahel bien que les groupes djihadistes soient toujours très actifs dans la région. Bamako avait dénoncé un "abandon en plein vol".Le 15 août, la France a annoncé la réarticulation de l’opération antiterroriste Barkhane lancée en 2014: après neuf ans de présence, les militaires français ont quitté le Mali mais se concentrent au Niger.

