Pourquoi le franc CFA n’est toujours pas remplacé par une monnaie ouest-africaine?

Le franc CFA, en circulation depuis désormais 77 ans, est un mal pour les pays africains, selon le chercheur sénégalais Demba Moussa Dembélé. Plusieurs raisons... 26.12.2022, Sputnik Afrique

Le 26 décembre 1945, le Journal officiel de la République française a publié le décret entérinant le franc CFA, signé un jour plus tôt par Charles de Gaulle et les ministres des Finances et des Colonies de l’époque.77 ans plus tard, l’économiste-chercheur sénégalais Demba Moussa Dembélé s’exprime pour Sputnik sur le rôle de cette monnaie pour les pays africains.Côté économique, il cite plusieurs raisons, notamment le fait que les pays qui l’utilisent sont parmi les plus pauvres du monde.Une autre est la domination des sociétés et banques françaises dans les économies des pays où le franc CFA est en circulation.Un moyen de maintenir le statut de grande puissanceDu point de vue politique, la France maintient sa tutelle sur les économies des pays CFA ce qui lui permet de bénéficier du statut de "grande puissance" en Europe et dans le monde.Intérêt géopolitique de la FranceEn outre, la France s’évertue par tous les moyens à garder le franc CFA arrimé à l’euro. Cela lui assure la libre circulation des capitaux entre les pays de la zone et l’Hexagone dans l’intérêt des entreprises françaises et celle des pays membres de la zone euro."Sur le plan politique, la France continuera à jouer le rôle de ’parrain’ des pays CFA, donc à maintenir son statut sur le plan géopolitique", estime le chercheur.Obstacles au projet d’une monnaie unique ouest-africaineMalgré ces aspects négatifs, le projet d’une monnaie unique de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), qui date de plusieurs décennies, piétine.En cause, les différences de taille et de niveau de développement des pays de la Cedeao; les critères de convergence copiés sur ceux de Maastricht, mais aussi l’instabilité dans plusieurs pays à cause soit de guerres civiles, soit de coups d’État.

