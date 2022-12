https://fr.sputniknews.africa/20221206/calomnie-denigrement-la-radio-rfi-de-plus-en-plus-decriee-en-afrique-1057193558.html

"Calomnie", "dénigrement": la radio RFI de plus en plus décriée en Afrique

"Calomnie", "dénigrement": la radio RFI de plus en plus décriée en Afrique

Radio France internationale a été suspendue au Burkina Faso. Relais de la France sur le continent africain, le média est de plus en plus contesté, expliquent à... 06.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-06T16:59+0100

2022-12-06T16:59+0100

2022-12-06T16:59+0100

afrique subsaharienne

rfi

médias

mali

burkina faso

terrorisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104386/37/1043863789_0:167:1920:1247_1920x0_80_0_0_c1c6edd32d646ec9aedec23f13756380.jpg

Le bras de fer entre les médias français et certains États africains continue. Après le Mali, qui avait suspendu RFI et France 24 en mars dernier, c’est au tour du Burkina Faso de couper le son à Radio France internationale (RFI). Le média français se voit reprocher d’avoir relayé un message d’intimidation d’un chef de groupe terroriste. Une suspension qui ne surprend pas outre-mesure en Afrique, tant RFI y a mauvaise presse, comme l’explique à Sputnik le journaliste malien Moulaye Haïdara.Le média ne fait que "critiquer et saboter" le combat contre le terrorisme mené par le Mali et le Burkina, ce qui explique en partie sa suspension, ajoute Moulaye Haïdara. Le journaliste souligne cependant que les médias traditionnels occidentaux ont moins de poids aujourd’hui, les réseaux sociaux venant contrebalancer leur discours. "La population représente une barrière", résume-t-il.Pas de leçons à recevoir de l’OccidentAu Mali, RFI avait perdu ses antennes après avoir accusé l’armée malienne d’exactions contre les civils. Des campagnes de "dénigrement", selon le journaliste malien Abdoulaye Bah, qui reproche au média français d’avoir une dent contre les forces maliennes et leurs alliés.Un comble, quand on se souvient des séances de tortures organisées par les États-Unis à Guantanamo, ou par Paris durant la guerre d’Algérie, ironise encore le journaliste. En matière de crimes de guerre, le Mali "ne peut pas recevoir de leçon de la France", au regard de son histoire coloniale, conclut-il.Mi-novembre, une autre polémique avait éclaboussé le journal français Libération, accusé par Bamako d’avoir colporté de fausses informations sur un attentat présumé au palais présidentiel.

afrique subsaharienne

mali

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, rfi, médias, mali, burkina faso, terrorisme