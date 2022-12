https://fr.sputniknews.africa/20221203/le-burkina-ordonne-la-suspension-immediate-de-rfi-jusqua-nouvel-ordre-1057169542.html

Le Burkina ordonne "la suspension immédiate" de RFI "jusqu'à nouvel ordre"

Le Burkina ordonne "la suspension immédiate" de RFI "jusqu'à nouvel ordre"

Le Burkina Faso a ordonné samedi "la suspension immédiate et jusqu'à nouvel ordre" de Radio France Internationale (RFI), lui reprochant notamment d'avoir... 03.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-03T19:59+0100

2022-12-03T19:59+0100

2022-12-03T20:26+0100

burkina faso

rfi

mali

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1b/1057099004_0:285:3001:1973_1920x0_80_0_0_ce3e68ea28732ea6387df4446a84d390.jpg

En ayant relayé ce message, RFI "contribue ainsi à une manoeuvre désespérée des groupes terroristes en vue de dissuader les milliers de Burkinabè mobilisés pour la défense de la Patrie", indique un communiqué signé du porte-parole, Jean Emmanuel Ouedraogo.Au début de la semaine, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM, affilié à Al-Qaïda*), avait diffusé une vidéo dans laquelle l'un de ses chefs au Burkina Faso menaçait de s'attaquer à des villages défendus par des Volontaires de la défense de la patrie (VDP), supplétifs civils de l'armée, qui vient d'en recruter 90.000 en trois semaines pour faire face à la recrudescence des attaques djihadistes.Le gouvernement reproche également à RFI, radio publique française, d'avoir repris dans sa revue de presse de vendredi "une information mensongère, indiquant que: +Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, assure qu'une tentative de coup d'Etat a visé son pouvoir+".Pas un premier incidentLe communiqué rappelle que "le 3 novembre dernier, le gouvernement avait déjà exprimé son indignation face à l'attitude tendancieuse des journalistes de ce média (RFI) et leur propension à jeter un discrédit sur la lutte dans laquelle le peuple burkinabè est engagé pour plus de liberté et de dignité".Un journaliste de l'AFP à Ouagadougou a constaté en fin d'après-midi qu'on ne pouvait effectivement plus écouter cette radio.Le gouvernement tient néanmoins "à réaffirmer à l'opinion nationale et internationale son attachement à la liberté de presse et d'opinion" et "au droit du public à l'information", mais "invite cependant au respect des règles et principes édictés en la matière dans notre pays".Le Burkina est le deuxième pays de la région à interdire RFI cette année après le Mali.* Organisation terroriste interdite en Russie

burkina faso

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

burkina faso, rfi, mali