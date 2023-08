Chine: les BRICS préconisent la réforme du système mondial d'administration

https://fr.sputniknews.africa/20230821/chine-les-brics-preconisent-la-reforme-du-systeme-mondial-dadministration-1061482574.html

Les BRICS défendront la multipolarité et la réforme du système mondial d'administration, a déclaré à Sputnik le service de presse de la diplomatie chinoise, en prévision du sommet du groupe à Johannesburg cette semaine.Les BRICS sont déjà devenus une "force stabilisante et constructive dans les affaires internationales", indique Pékin.Un forum représentatifLe sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) se déroulera du 22 au 24 août avec la participation des dirigeants chinois, indien, brésilien et sud-africain. Le Président russe y participera en visioconférence. Moscou y sera représenté par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.Il s'agit de la plus grande rencontre de chefs d'État et de gouvernement du Sud global, avec plus de 60 pays participants, et du monde non occidental. Le Président chinois Xi Jinping sera parallèlement en visite d'État en Afrique du Sud. Lui et le Premier ministre indien Narendra Modi donneront le "La" du sommet.

