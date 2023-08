https://fr.sputniknews.africa/20230819/quelles-sont-les-attentes-du-sommet-des-brics-une-economiste-algerienne-se-prononce--1061458350.html

Quelles sont les attentes du sommet des BRICS? Une économiste algérienne se prononce

L’élargissement des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) est l’un des thèmes centraux qui seront débattus lors du sommet de l’organisation qui se tiendra du 22 au 24 août à Johannesburg. Cette expansion donnera au groupe des cinq beaucoup plus de poids sur la scène internationale pour pouvoir diluer l'influence de l'Occident dans le monde économique et diplomatique, a déclaré à Sputnik Afrique Dr Souhila Berrahou, docteur en économie et chercheuse en relations internationales de l'École nationale des sciences politiques à Alger.Selon elle, l’Algérie figure aussi parmi les pays aspirant à rejoindre les BRICS puisqu’elle compte pouvoir accéder à de nouveaux marchés et nouer de nouveaux partenariats gagnant-gagnant.Le renforcement des monnaies locales au sein du bloc et le développement d’un système de paiement commun devraient aussi être parmi les dossiers clés du prochain sommet des BRICS devraient être.Renforcer les monnaies locales pour se libérer du dollarFin juillet, lors de la session plénière du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, la patronne de la Nouvelle banque de développement des BRICS Dilma Rousseff, a déclaré qu’elle aimerait utiliser davantage les monnaies nationales dans les règlements pour renforcer les marchés de ses pays membres.Mme Berrahou espère que les BRICS mettront sur pied une stratégie pour renforcer les monnaies locales des pays membres.Cette émancipation permettra aux pays d’Afrique "de définir leur propre choix en ce qui concerne des projets d'investissements en Afrique d'une part, d'autre part, de rééquilibrer la monnaie, la valeur des monnaies locales en Afrique".Créer une monnaie unique pour l’égalitéLa question d’une monnaie alternative est abordée non seulement au sein des BRICS, mais aussi par d’autres organisations internationales. Pour M.Berrahou, "soigner les inégalités dans les pays" revient à trouver une solution à la valeur de la monnaie. "Tant que les échanges se feront en dollars entre les pays pauvres et les pays riches, le niveau des inégalités, de pauvreté ne sera jamais réduit."C’est pourquoi, il sera primordial pour les BRICS de créer d'une monnaie unique pour un échange équitable avec les pays africains, selon elle.Cette monnaie "n'affectera plus les économies africaines et réduira l'inflation, qui a impacté les pouvoir d'achat des populations en Afrique", a-t-elle noté. Les BRICS est la meilleure optionSelon elle, la banque des BRICS qui existe depuis 2014 avec un capital de plus de 100 milliards de dollars, a pour but de financer des projets de développement et d'investissement pour les pays membres et pour les pays émergents. Par rapport au FMI, les crédits octroyés par cette banque n'exigent pas de réformes structurelles aux pays demandeurs de crédits. Car ces emprunts vont aux projets de développement et d’infrastructure pour les pays membres et d'autres pays demandeurs d'emprunts.Le XVe sommet des BRICS aura lieu du 22 au 24 août à Johannesburg. L’Afrique du Sud assure la présidence tournante des BRICS en 2023.

