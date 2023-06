https://fr.sputniknews.africa/20230629/ou-en-est-la-creation-dune-monnaie-commune-des-brics-lafrique-du-sud-leve-le-voile-1060226844.html

Où en est la création d’une monnaie commune des BRICS? L’Afrique du Sud lève le voile

Où en est la création d’une monnaie commune des BRICS? L’Afrique du Sud lève le voile

Le dossier de création d’une monnaie commune en vue d’une réduction de l’usage du dollar est "assez complexe", mais les discussions là-dessus sont en cours au... 29.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-29T11:10+0200

2023-06-29T11:10+0200

2023-06-29T11:10+0200

afrique

afrique du sud

johannesburg

brics

russie

monnaie

dollar us

dédollarisation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/0c/1058535147_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_fff388211eb51862395cd4f332a912f5.jpg

Le porte-parole de la présidence sud-africaine a fait part des discussions en cours concernant la réduction de l’utilisation du dollar. Selon Vincent Magwenya, la question d’une monnaie alternative est abordée non seulement au sein des BRICS, mais aussi par d’autres organisations internationales.Et de confirmer que lors d'une réunion la semaine dernière en marge du sommet de Paris sur un nouveau pacte financier mondial, les Présidents sud-africain et brésilien Cyril Ramaphosa et Luiz Inacio Lula da Silva ont discuté de la monnaie commune.Vers un élargissement du groupeL’Afrique du Sud présidant cette année les BRICS, Johannesburg s’apprête à accueillir fin août le sommet du groupe. Celui-ci connaît actuellement une flambée de demandes des pays souhaitant le rejoindre, comme l’Arabie saoudite ou encore l’Algérie.Moscou a récemment fait savoir que l’élargissement des BRICS sera à l’ordre du jour de ce prochain sommet.

afrique

afrique du sud

johannesburg

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique du sud, johannesburg, brics, russie, monnaie, dollar us, dédollarisation