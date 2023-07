https://fr.sputniknews.africa/20230727/la-banque-des-brics-veut-utiliser-davantage-les-monnaies-nationales-dans-les-reglements-1060844437.html

La banque des BRICS veut utiliser davantage les monnaies nationales dans les règlements

La banque des BRICS veut utiliser davantage les monnaies nationales dans les règlements

La patronne de la Nouvelle banque de développement des BRICS, Dilma Rousseff, aimerait utiliser davantage les monnaies nationales dans les règlements pour... 27.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-27T19:22+0200

2023-07-27T19:22+0200

2023-07-27T20:28+0200

sommet russie-afrique 2023

dilma rousseff

brics

international

monnaie nationale

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1b/1060833028_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_065b26b59c587c506380fd255bf69c5a.jpg

Ce jeudi, Dilma Rousseff a prononcé un discours lors de la session plénière du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique. La dédollarisation est l'un des sujets qu'elle a évoqués.Elle a souligné que c'était l'une des principales priorités de la banque des BRICS.En outre, Dilma Rousseff a relevé qu'actuellement, les pays en développement sont les plus touchés par les politiques protectionnistes unilatérales.Poutine prône les règlements en monnaies nationales avec l’AfriqueDans son intervention lors de la session plénière, Vladimir Poutine a également exhorté à passer aux règlements avec l’Afrique en monnaies nationales, dont celle de son pays."Le potentiel de l'Afrique est clair pour tous", a-t-il déclaré. "Afin d'élargir les liens commerciaux et économiques, il est important de passer plus énergiquement aux règlements financiers pour les transactions commerciales en monnaies nationales, y compris le rouble".

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

dilma rousseff, brics, international, monnaie nationale, afrique