Poutine se prononce au premier jour du Sommet Russie-Afrique - vidéo

Le deuxième Sommet Russie-Afrique débute ce 27 juillet à Saint-Pétersbourg sous le slogan "Pour la paix, la sécurité et le développement". Vladimir Poutine y... 27.07.2023, Sputnik Afrique

Au premier jour du sommet Russie-Afrique, le Président Poutine participe à une séance plénière du Forum économique et humanitaire.Outre une grande déclaration lors d'une séance plénière, Vladimir Poutine s'entretient avec chacun des 17 chefs d'État présents, selon l'assistant du Président. Parmi ses interlocuteurs figurent les dirigeants égyptien, mozambicain, burundais, zimbabwéen, ougandais, érythréen, centrafricain, libyen, camerounais, sénégalais, sud-africain, burkinabè, bissau-guinéen, malien et congolais. De plus, il rencontrera le dirigeant de l'Union africaine (UA), le Président de l'Union des Comores et le président de la Commission de l'Union africaine.Le deuxième sommet Russie-Afrique débute ce 27 juillet à Saint-Pétersbourg sous le slogan "Pour la paix, la sécurité et le développement". Durant deux jours, cet événement diplomatique majeur va réunir 49 délégations.

