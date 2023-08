Les détails de la visite du Président chinois en Afrique du Sud révélés

https://fr.sputniknews.africa/20230819/les-details-de-la-visite-du-president-chinois-en-afrique-du-sud-reveles-1061451252.html

Au cours de la visite d’État de Xi Jinping en Afrique du Sud, Pretoria envisage d’aborder la diversification des exportations sud-africaines et de solliciter... 19.08.2023, Sputnik Afrique

Le cabinet du Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a révélé les détails de la future visite d’État de Xi Jinping en Afrique du Sud.Le Président chinois sera reçu par son homologue sud-africain le 22 août à Pretoria, juste avant le 15e sommet des BRICS qui s’ouvre le même jour, indique le communiqué de la présidence sud-africaine.Il est prévu que plusieurs accords et protocoles d'accord seront signés, axés sur la coopération socio-économique "qui donneront des résultats pour les deux peuples".Ainsi, la Chine investit massivement en Afrique du Sud, en développant notamment les infrastructures.Résultats attendusAu cours de cette visite, qui coïncide avec les 25 ans depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, Pretoria s’attend à "réaffirmer les liens politiques étroits et historiques fondés sur la solidarité, le partenariat gagnant-gagnant et la coopération entre les peuples".L’Afrique du Sud évoque également le "besoin urgent de réguler la balance commerciale et de diversifier les exportations sud-africaines vers la Chine en identifiant un large accès au marché pour les produits à valeur ajoutée".Ensuite, les parties veulent "renforcer la coopération multilatérale, notamment dans le cadre des BRICS". Pretoria envisage de solliciter le soutien de la Chine en vue de réformer des institutions de gouvernance mondiale, notamment le Conseil de sécurité des Nations unies, un projet prôné par l’Afrique du Sud et par le continent en général.En personne au sommet des BRICSLa veille, le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé que Xi Jinping se rendrait personnellement au sommet des BRICS afin d’y participer en présentiel. Sa visite d’État aura lieu du 21 au 24 août.

