Ramaphosa: l’Afrique apprécie les céréales gratuites russes, mais "ne plaide pas pour des dons"

Ramaphosa: l’Afrique apprécie les céréales gratuites russes, mais "ne plaide pas pour des dons"

Tout en appréciant les livraisons gratuites en céréales annoncées par Vladimir Poutine à certains pays africains, le continent en entier "ne plaide pas pour... 29.07.2023, Sputnik Afrique

Les pays africains sont reconnaissants à la Russie pour les fournitures gratuites de céréales, mais ce n’est pas leur quête principale dans le cadre du sommet Russie-Afrique, a déclaré le Président sud-africain lors de la rencontre de Vladimir Poutine avec les dirigeants africains de la mission de la paix pour l’Ukraine.Approvisionnement ininterrompuSelon le Président sud-africain, les États africains cherchent à poursuivre l'exportation de céréales et d'engrais à travers la mer Noire et souhaitent qu’elle "soit ouverte au marché mondial".Défendre la paixÀ ce titre, Cyril Ramaphosa a indiqué que le continent africain défendait la paix dans le conflit ukrainien parce que celui-ci l’"affecte négativement", puisque tant que "la sécurité alimentaire est concernée, le prix de nos engrais a augmenté".Il a par ailleurs noté que la réunion en cours constituait une continuation de la mission de paix des pays africains, qui s'est rendue en Russie et en Ukraine en juin."Nous voulons jouer un rôle actif dans la recherche de moyens de résoudre la crise en Ukraine", a-t-il insisté.

