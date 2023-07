https://fr.sputniknews.africa/20230729/poutine-expose-aux-pays-africains-la-position-russe-sur-lukraine--1060889606.html

Poutine expose aux pays africains la position russe sur l'Ukraine

Poutine expose aux pays africains la position russe sur l'Ukraine

Moscou a étudié les propositions africaines relatives au règlement du conflit en Ukraine et les prend au sérieux, a signalé Vladimir Poutine. "Nous apprécions... 29.07.2023, Sputnik Afrique

Le Président russe a eu vendredi 28 juillet une rencontre avec des dirigeants africains consacrée à la situation en Ukraine en marge du Sommet Russie-Afrique. Il s’est exprimé sur leur initiative de paix:Il a noté que Moscou appréciait l’approche des pays africains qui cherchaient sincèrement à trouver les moyens de régler le conflit ukrainien.Vladimir Poutine a déclaré qu’il ne comprenait pas dans quel but les pays occidentaux tentaient l’Ukraine avec une adhésion à l’Otan, ce qui créait une menace fondamentale pour les intérêts russes. Il s’est dit prêt aux négociations et a rappelé que le projet d’un accord de paix avait été "de fait concerté".Négociations échouées par la faute de KievL’initiative de règlement de la crise proposée par les pays africains se compose de 10 points qui concernent notamment les garanties de sécurité, la liberté du transport des céréales à travers la mer Noire, l’échange de prisonniers et le lancement rapide des négociations de paix.

