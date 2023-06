La Zambie "se tient aux côtés de la Russie", clame la cheffe du Parti socialiste du pays

"L'Occident parle de paix, mais ils fournissent de plus en plus d'armes à l'Ukraine. C'est donc l'ironie à son paroxysme. Et ce n'est pas une guerre d'Ukraine. Nous devons faire très attention également en soulignant que c'est tout l'arsenal et toute la machinerie de l'Occident qui combat la Russie. Ce n'est pas seulement la Russie et l'Ukraine. C'est la Russie et le reste des pays occidentaux dans l'Otan", a précisé Akende M'membe Chundama.