L'Occident compte combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, selon Poutine



L'Occident peut fournir à l'Ukraine des équipements militaires supplémentaires, mais "la réserve de mobilisation n'est pas illimitée", a déclaré le Président russe ce 22 juin au cours d'une réunion du Conseil de sécurité russe.Il a réagi ainsi aux données sur les pertes ukrainiennes annoncées au cours de la réunion par Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité russe.Selon ce dernier, Kiev a perdu plus de 13.000 soldats lors de ses tentatives de contre-offensive du 4 au 21 juin. De plus, 246 chars, dont 13 de production étrangère, 42 systèmes de lance-roquettes multiples, 10 chasseurs et 264 drones ont été détruits par l’armée russe durant cette période.La contre-offensive ukrainienne lancée début juin se soldera par un échec, avait estimé auparavant le Président russe. "Je pense que les forces armées ukrainiennes n'ont aucune chance ici [sur l'axe de Zaporojié, ndlr], aucune chance du tout. Il en va de même sur les autres axes. Je n'ai aucun doute à ce sujet", a-t-il indiqué le 16 juin, s’exprimant au Forum international économique de Saint-Pétersbourg (SPIEF).Début de la mésentente occidentaleLa mésentente possible au sein de l’Occident collectif est évidente, a affirmé ce 22 juin Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin.Il a également souligné la pression croissante sur Kiev dans le contexte des échecs de sa contre-offensive.

