L’armée ukrainienne a perdu plus de 13.000 soldats lors de ses tentatives de contre-offensive, a déclaré Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité russe, lors d'une réunion de cette instance en présence de Vladimir Poutine ce 22 juin.Selon lui, il s'agit de données agrégées pour la période du 4 au 21 juin provenant de diverses instances.En outre, parmi les pertes de l’ennemi figurent 246 chars, dont 13 de production étrangère, 42 systèmes de lance-roquettes multiples, 10 chasseurs et 264 drones.Ralentissement de l'activité ennemieLes activités militaires ukrainiennes ont maintenant ralenti, a de son côté noté le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.Néanmoins, les troupes ukrainiennes ont encore la capacité de mener une nouvelle offensive, a noté le ministre. D’après lui, en ce moment, l'ennemi se regroupe et rassemble des bataillons.M.Choïgou a souligné que la Russie se préparait à répondre.D’après lui, d'ici la fin du mois de juin, les forces russes formeront une armée de réserve et un corps d'armée. Ils recevront plus de 3.700 unités d'équipement militaire.Vu les pertes de Kiev, l'Occident compte combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien, a à son tour déclaré Vladimir Poutine.

