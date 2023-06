https://fr.sputniknews.africa/20230621/des-centaines-de-soldats-elimines-des-stocks-de-munitions-detruits-ce-que-kiev-a-perdu-en-24h-1060071643.html

Des centaines de soldats éliminés, des stocks de munitions détruits… Ce que Kiev a perdu en 24h

La contre-offensive ukrainienne se poursuivant, les forces russes ont repoussé deux attaques sur l’axe de Zaporojié. L’armée a déclaré avoir réprimé nombre de... 21.06.2023, Sputnik Afrique

Durant ces dernières 24h, l’armée russe a fait sauter plusieurs stocks de munitions ukrainiens, a abattu 12 drones et intercepté sept projectiles de systèmes HIMARS et Ouragan, selon le bilan actualisé du ministère russe de la Défense.Au total, les forces ukrainiennes ont perdu en 24h plus de 830 militaires, dont la plupart sur l’axe de Donetsk.Sur l’axe de Zaporojié, deux attaques d’une brigade ukrainienne à l’appui de chars ont été sapées. Ce, grâce aux frappes portées par l’aviation et l’artillerie.Destructions axe par axe

