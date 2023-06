https://fr.sputniknews.africa/20230621/des-tankistes-ukrainiens-tenteraient-de-fuir-le-combat-en-simulant-des-defaillances-1060063578.html

Des tankistes ukrainiens tenteraient de fuir le combat en simulant des défaillances

Des tankistes ukrainiens tenteraient de fuir le combat en simulant des défaillances

Des tankistes ukrainiens se battant sur des chars allemands Leopard ont expliqué auprès du Spiegel que certains fuient les combats face aux frappes russes qui... 21.06.2023, Sputnik Afrique

La contre-offensive ukrainienne se déroulant depuis début juin, les chars de combat allemands Leopard jouent un rôle important et sont toujours "la première cible", explique auprès du quotidien Spiegel un commandant de char dans la zone de Zaporojié. Selon lui, ce type de combats "est effrayant".Face à cela, certains soldats font semblant d’endommager leurs véhicules pour éviter d’aller au combat.Sur trois membres de l’équipage ukrainien d’un char allemand Leopard 2 interrogés par le Spiegel, aucun ne condamne ceux qui refusent d’aller au combat."Ces c*nnards sont coriaces"Au début de la contre-offensive, trois chars Leopard ont heurté des mines que les troupes russes "ont posées presque partout". L'un d’eux ne peut pas être restauré, le second est immobilisé et le troisième est inaccessible en raison du grand nombre de mines.Les tankistes ukrainiens interrogés qui ont tous suivi une formation en Allemagne déplorent le fait que du côté russe ce ne sont pas les nouveaux qui se battent.Les médecins font état de beaucoup plus de blessés ces derniers jours, un officier de reconnaissance ukrainien surveillant tout le front sud parle toujours auprès du Spiegel de pertes élevées en hommes et en matériel.

