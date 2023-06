https://fr.sputniknews.africa/20230615/ce-nest-pas-une-contre-offensive-un-journaliste-us-analyse-les-actions-militaires-de-kiev-1059950175.html

"Ce n’est pas une contre-offensive": un journaliste US analyse les actions militaires de Kiev

"Ce n'est pas une contre-offensive": un journaliste US analyse les actions militaires de Kiev

La contre-offensive ukrainienne lancée début juin n’a pas apporté de résultats sauf des pertes colossales en effectifs et en matériels, selon le journaliste... 15.06.2023, Sputnik Afrique

Les pertes de plusieurs colonnes de chars et de milliers de soldats ne peuvent pas être considérées comme une contre-offensive réussie, a déclaré le journaliste, Youtubeur et acteur américain Jackson Hinkle, commentant les actions offensives de l’armée ukrainienne dans le Donbass entreprises depuis le 4 juin.Contre-offensiveAttendue depuis l’hiver et annoncée comme un enfer pour les troupes russes, la contre-offensive de Kiev a apporté des pertes désastreuses aux forces ukrainiennes tant en ressources humaines qu’en équipements occidentaux performants. Selon le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, l’armée ukrainienne a tenté d’avancer massivement dans plusieurs secteurs du front.Le 13 juin, le Président russe Vladimir Poutine a précisé que les forces de Kiev avaient perdu au moins 160 chars et plus de 360 blindés différents, soit 25% voire 30% des véhicules livrés par l’Occident, alors que la Russie n’avait perdu que 54 chars dont certains peuvent être réparés. Les pertes humaines ukrainiennes se chiffrent entre 140.000 et 157.000 personnes, selon les médias.Dès les premiers jours, certains des meilleurs chars occidentaux, des Leopard allemands, ainsi que des blindés américains M2 Bradley ont été détruits ou saisis.

