En deux heures de combat, les pertes de Kiev se chiffrent à 350 soldats et 30 chars

En deux heures de combat, les pertes de Kiev se chiffrent à 350 soldats et 30 chars

La Défense russe a annoncé avoir anéanti plus de 30 chars ukrainiens en deux heures lors d'un combat sur l'axe de Zaporojié.

2023-06-08T18:40+0200

2023-06-08T18:40+0200

2023-06-08T18:42+0200

Les troupes ukrainiennes ont perdu près de 350 soldats et 30 chars en deux heures en essayant de percer la ligne de défense russe dans la nuit du 7 au 8 juin sur l’axe de Zaporojié, a annoncé le 8 juin le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.Tentative de percée mise en échecSelon le ministre, 1.500 soldats de la 47e brigade mécanisée ukrainienne et 150 blindés ont tenté de rompre la ligne de défense russe sur l’axe de Zaporojié, vers 01h30 du matin.Le renseignement russe a opportunément détecté la tentative de pénétration. Suite à une action concertée des unités d’artillerie, d’aviation et d’armes antichars, les forces ukrainiennes ont été repoussées sur les quatre axes. Le combat a duré deux heures.Les pertes ukrainiennes du 7 juin se chiffrent à 945 soldats, 33 chars, 28 véhicules blindés de combat d’infanterie, 38 autres blindés, trois canons automoteurs Krab de fabrication polonaise et plusieurs autres armements.Vladimir Rogov, membre du conseil d'administration de la région de Zaporojié, avait précédemment annoncé que les troupes ukrainiennes avaient échoué dans leur attaque dans la région de Zaporojié. La fermeté des militaires russes, les champs de mines et le travail bien agencé de l’artillerie couplée à l’aviation "ont fait leur œuvre", selon l’officiel.

