2023-06-08

Les troupes ukrainiennes ont essayé de percer la ligne de défense russe dans la matinée du 8 juin dans la région de Zaporojié, a annoncé le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.Les détachements ennemis impliqués comptaient 1.500 soldats et 150 blindés, a-t-il précisé.Avant de procéder aux actions sur le terrain, les forces de Kiev ont tiré sur des postes de commandement et sur l’arrière des unités russes, a expliqué de son côté le commandant en chef du groupement russe sur l'axe de Zaporojié, Alexandre Romantchouk.Le renseignement russe a repéré à temps les troupes ennemies. L'aviation, l’artillerie et des armes antichars ont effectué plusieurs frappes.Pertes ukrainiennesLes systèmes russes de guerre électronique ont brouillé la communication et la gestion de drones ukrainiens dont 11 ont été abattus, poursuit le commandant en chef. L’armée ukrainienne a été repoussée sur les quatre axes, subissant des pertes importantes. En deux heures, Kiev a perdu 30 chars dont trois Leopard de production allemande, 11 blindés et près de 350 militaires.Dans la matinée, le Président Poutine a été informé des détails des combats nocturnes en question, a souligné M. Romantchouk.La veille, le 7 juin, les pertes des tentatives d'offensive ukrainiennes se sont élevées à 945 soldats, 33 chars, 28 blindés, 3 canons automoteurs Krab de fabrication polonaise et plusieurs autres armes.Kiev entreprend des actions offensives depuis le 4 juin. Elles sont toutes déjouées par l'armée russe.

