Les forces de Kiev n'ont pas réussi à percer la défense russe sur l'axe de Donetsk-Sud

Durant ces dernières 24h, les forces ukrainiennes ont subi de lourdes pertes surtout sur les axes de Donetsk et de Donetsk-Sud. Au total, près de 900... 05.06.2023, Sputnik Afrique

Le 4 juin, les forces ukrainiennes ont tenté une offensive de grande envergure sur l’axe de Donetsk-Sud et de Zaporojié. Elles ont eu recours à six bataillons mécanisés et deux bataillons de chars. Or, l’armée russe a annoncé avoir infligé de lourdes pertes aux forces de l’ennemi. En 24h, sur cet axe, 16 chars, 26 blindés et 14 autres véhicules ont été anéantis.En outre, les forces armées et frontalières du Service fédéral de sécurité de Russie ont déjoué une tentative de deux groupes de terroristes ukrainiens de s’infiltrer dans la région russe de Belgorod.Alors qu’ils entreprenaient une tentative de franchir la rivière Seversky Donets pour arriver dans la localité russe de Novaïa Tavoljanka, des frappes aériennes ont été portées par l’armée russe. Selon le bilan, plus de 10 terroristes ont été éliminés, ainsi que deux bateaux et un véhicule blindé.Au total, durant ces dernières 24h, les forces de Kiev ont perdu 900 militaires, la plupart sur les axes de Donetsk et de Donetsk-Sud. Un avion Su-27 ukrainien a été abattu, alors que la défense antiaérienne a intercepté en 24h huit projectiles de HIMARS et d’Ouragan. Les actions de six groupes de sabotage et de renseignement ont été repoussées.Destructions axe par axe:

2023

