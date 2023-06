https://fr.sputniknews.africa/20230605/lartillerie-et-laviation-russes-ont-mis-en-deroute-trois-brigades-ukrainiennes-1059717382.html

L’artillerie et l’aviation russes ont mis en déroute trois brigades ukrainiennes

L’artillerie et l’aviation russes ont mis en déroute trois brigades ukrainiennes

Les forces armées russes ont dispersé dans une zone boisée les effectifs de trois brigades ukrainiennes sur l’axe de Krasny Liman, selon le service de presse... 05.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-05T08:39+0200

2023-06-05T08:39+0200

2023-06-05T08:39+0200

donbass. opération russe

république populaire de donetsk (rpd)

effectifs

pertes

artillerie

zala lancet (drone)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/01/1058377754_0:27:1073:631_1920x0_80_0_0_ba69ca303eb06d4a1d68e6ab4d4d5820.jpg

Des unités de trois brigades ukrainiennes ont été mises en déroute par les forces armées russes sur l’axe de Krasny Liman, au nord de Donetsk, a fait savoir le porte-parole du groupe russe Centre, Alexandre Savtchouk.Effectifs et matériel ciblésEn outre, des tirs de missiles menés par l’aviation tactique et légère russe ont détruit des postes d’appui et des lieux de concentration d’effectifs et de matériel de guerre des forces ukrainiennes aux environs de 8 localités.Un drone kamikaze Lancet a détruit un obusier M777 de fabrication américaine.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

république populaire de donetsk (rpd), effectifs, pertes, artillerie, zala lancet (drone)